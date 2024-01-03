Волхонская Евфросиния Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1890
Дочь: (Волхонская) Васса Егорова
Отец ребёнка: Волхонский Егор Михеев
Рождение ребёнка
07.08.1895
Дочь: (Волхонская) Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Волхонский Егор Михеев
Смерть
Неизвестно