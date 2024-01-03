Волхонская Евфросиния Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонская Евфросиния Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Егор Михеев

Рождение ребёнка
19.08.1890

Дочь: (Волхонская) Васса Егорова

Отец ребёнка: Волхонский Егор Михеев

Рождение ребёнка
07.08.1895

Дочь: (Волхонская) Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Волхонский Егор Михеев

Смерть
Неизвестно

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