Конанова Исаева Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Амосова Марина Константиновна
Отец ребёнка: Конанов Исаев Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кононов Ефим Константинович
Отец ребёнка: Конанов Исаев Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Конанов Исаев Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Конанов Исаев Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Конанов Исаев Константин Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно