Конанова Исаева Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конанова Исаева Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Амосова Марина Константиновна

Отец ребёнка: Конанов Исаев Константин Фёдорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кононов Ефим Константинович

Отец ребёнка: Конанов Исаев Константин Фёдорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Конанов Исаев Константин Фёдорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Конанов Исаев Константин Фёдорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Конанов Исаев Константин Фёдорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конанов Исаев Константин Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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