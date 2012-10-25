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Муталаппова Арина Маратовна
Муталаппова Арина Маратовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.2012
Пол
Женский
Отец
Муталаппов Марат Залимуллович
1982 г.р.
Мать
Муталаппова Анастасия Владимировна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2012
Отец:
Муталаппов Марат Залимуллович
Мать:
Муталаппова Анастасия Владимировна
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