Пирогов Евдоким Симеонович
Место рожденияпочинок по речке Малой Курбе, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Пирогова (Пирогова) Матрона Евдокимовна
Мать ребёнка: Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Пирогов Антоний Евдокимович
Мать ребёнка: Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна
Смерть
Неизвестно