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Пирогов Евдоким Симеонович

Место рождения

починок по речке Малой Курбе, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Пирогова (Пирогова) Матрона Евдокимовна

Мать ребёнка: Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Пирогов Антоний Евдокимович

Мать ребёнка: Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна

Смерть
Неизвестно

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