Вуколов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вуколов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вуколов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Вуколова (Безрукова) Анисья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вуколова (Безрукова) Анисья Александровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Вуколов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Вуколова (Безрукова) Анисья Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1930

Дочь: Бондаренко (Вуколова) Роза Владимировна

Мать ребёнка: Вуколова (Безрукова) Анисья Александровна

Смерть
1932

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