Вуколов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вуколов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Вуколова (Безрукова) Анисья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Вуколов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Вуколова (Безрукова) Анисья Александровна
Рождение ребёнка
02.01.1930
Дочь: Бондаренко (Вуколова) Роза Владимировна
Мать ребёнка: Вуколова (Безрукова) Анисья Александровна
Смерть
1932