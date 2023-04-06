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Белоногова (Вятчинина) Екатерина
Белоногова (Вятчинина) Екатерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вятчинин Вячеслав
Мать
Вятчинина (Баранова) Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Вятчинин Вячеслав
Мать:
Вятчинина Елена
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