Вилле Феодор Иванович
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения23.08.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1842
Отец: Wille Johann Friedrich
Мать: Вилле Любовь Романова
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
13.10.1842
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Вильгельм Адамов Вейнденбаум и Праскева Петрова Бейер
Образование
С 1859
г. Тула
ученик аптекаря Р. Р. Бейера
Смерть
Неизвестно