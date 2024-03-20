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Вилле Феодор Иванович

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

23.08.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1842

Отец: Wille Johann Friedrich

Мать: Вилле Любовь Романова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
13.10.1842
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Вильгельм Адамов Вейнденбаум и Праскева Петрова Бейер
Образование
С 1859
г. Тула
ученик аптекаря Р. Р. Бейера
Смерть
Неизвестно
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