Поневежская (Израилева) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поневежская (Израилева) Рахиль

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Место рождения

Симбирск

Дата рождения

1889

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Израилев Исай (Израиль)

Мать: Израилева Хая (Эстерхана)

Симбирск
Бракосочетание
29.05.1916

Муж: Поневежский Рувим (Лейб)

Астрахань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поневежский Соломон (Александр)

Отец ребёнка: Поневежский Рувим (Лейб)

Оренбург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поневежский Давид

Отец ребёнка: Поневежский Рувим (Лейб)

Смерть
1939
Оренбург
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