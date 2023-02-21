Поневежская (Израилева) Рахиль
Место рожденияСимбирск
Дата рождения1889
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Израилев Исай (Израиль)
Симбирск
Бракосочетание
29.05.1916
Астрахань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поневежский Соломон (Александр)
Отец ребёнка: Поневежский Рувим (Лейб)
Оренбург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поневежский Давид
Отец ребёнка: Поневежский Рувим (Лейб)
Смерть
1939
Оренбург