Деньмухаметов Мухаметсадык — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деньмухаметов Мухаметсадык

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ермухаметов Деньмухамет

Мать: Исаева Рябига

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мухаметсадыкова Шарипзямала

Мать ребёнка: Губеева Гульзямала

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мухаметсадыкова Гайнизямала

Мать ребёнка: Губеева Гульзямала

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мухаметсадыков Мухаметзариф

Мать ребёнка: Губеева Гульзямала

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губеева Гульзямала

Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно