Деньмухаметов Мухаметсадык
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ермухаметов Деньмухамет
Мать: Исаева Рябига
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мухаметсадыкова Шарипзямала
Мать ребёнка: Губеева Гульзямала
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мухаметсадыкова Гайнизямала
Мать ребёнка: Губеева Гульзямала
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мухаметсадыков Мухаметзариф
Мать ребёнка: Губеева Гульзямала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губеева Гульзямала
Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно