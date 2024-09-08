Соколова (Глотова-Говоркова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Глотова-Говоркова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1962

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1939 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1962

Отец: Говорков Николай

Мать: Емельянова (Мишина) Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1983

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