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Крутиков Юрий Сергеевич
Крутиков Юрий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1926
Пол
Мужской
Отец
Крутиков Сергей В.
Мать
Крутикова (Подлесная) Наталья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец:
Крутиков Сергей В.
Мать:
Крутикова Наталья Ивановна
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