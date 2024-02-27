Каланчев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаланчев Александр Владимирович

Каланчев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1963

Отец: Каланчев Владимир

Мать: Лисова Таисия

Бракосочетание
Около 05.07.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1986

Дочь: Каланчева Наталия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.1987

Сын: Каланчев Валерий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1997

Сын: Каланчев Максим Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close