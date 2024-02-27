Каланчев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1963
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1963
Отец: Каланчев Владимир
Мать: Лисова Таисия
Бракосочетание
Около 05.07.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1986
Дочь: Каланчева Наталия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1987
Сын: Каланчев Валерий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1997
Сын: Каланчев Максим Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности