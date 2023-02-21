Володин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиОколо ?.05.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1933
Сын: Володин Александр Иванович
Мать ребёнка: Володина Капиталина Петровна
Россия
Рождение ребёнка
12.11.1941
Мать ребёнка: Володина Капиталина Петровна
Военная служба
1941
Старорусский РВК, Новгородская обл., Старорусский р-н
призван Старорусским РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.05.1944
Причина смерти: Пропал без вести