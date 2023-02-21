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Володин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Около ?.05.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1933

Сын: Володин Александр Иванович

Мать ребёнка: Володина Капиталина Петровна

Россия
Рождение ребёнка
12.11.1941

Сын: Володин Николай Иванович

Мать ребёнка: Володина Капиталина Петровна

Военная служба
1941
Старорусский РВК, Новгородская обл., Старорусский р-н
призван Старорусским РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Капиталина Петровна

Смерть
Около ?.05.1944
Причина смерти: Пропал без вести
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