(Королёва) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Королёва) Галина

(Королёва) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёва ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Королёв Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Королёв Михаил

Рождение ребёнка
1948

Сын: Королёв Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Королёв Михаил

Рождение ребёнка
1952

Сын: Королёв Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Королёв Михаил

Мы используем куки для улучшения работы сайта.