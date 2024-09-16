(Королёва) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королёва ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.09.1946
Сын: Королёв Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Королёв Михаил
Рождение ребёнка
1948
Сын: Королёв Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Королёв Михаил
Рождение ребёнка
1952
Сын: Королёв Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Королёв Михаил