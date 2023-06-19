Казалетов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
28.05.1900 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.05.1900 Апухлицы Федор Михайлович Казалетов Апухлицы отец крестьянин Михаил Захарович Казалетов Апухлицы мать кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно