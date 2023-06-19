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Казалетов Андрей Михайлович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
28.05.1900 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.05.1900 Апухлицы Федор Михайлович Казалетов Апухлицы отец крестьянин Михаил Захарович Казалетов Апухлицы мать кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно