Засохина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засохина Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Засохин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Владимир Степанович

Степановка, Ново-Спасская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Дёмин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
С 1903 по 1904

Сын: Дёмин Константин Владимирович

Отец ребёнка: Дёмин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Дёмин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Дёмин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дёмин Петр Владимирович

Отец ребёнка: Дёмин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
23.12.1913

Дочь: Дёмина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Дёмин Владимир Степанович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Архивная справка В документах архивного фонда Уфимской духовной консистории в метрической книге Семеновской церкви города Уфы в части первой о родившихся за 1913 год под порядковым номером 193 по женс... Показать все
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дёмина Мария (Маня) Владимировна

Отец ребёнка: Дёмин Владимир Степанович

Смерть
Неизвестно

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