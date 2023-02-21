Лукия Иоаникеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1881
Сын: Костюченко Стефан Евфимиев
Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Костюченко Антоний Евфимиев
Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов
Рождение ребёнка
31.05.1883
Дочь: Феодосия Евфимиева
Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов
Рождение ребёнка
20.09.1884
Дочь: Ирина Евфимиева
Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов
Рождение ребёнка
28.02.1889
Сын: Костюченко Прокопий Евфимиев
Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов
Рождение ребёнка
11.08.1890
Дочь: Мария Евфимиева
Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов
Рождение ребёнка
05.01.1895
Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов
Рождение ребёнка
06.02.1898
Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов
Смерть
Неизвестно