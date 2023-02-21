Лукия Иоаникеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукия Иоаникеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1881

Сын: Костюченко Стефан Евфимиев

Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Костюченко Антоний Евфимиев

Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
31.05.1883

Дочь: Феодосия Евфимиева

Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.09.1884

Дочь: Ирина Евфимиева

Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.02.1889

Сын: Костюченко Прокопий Евфимиев

Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
11.08.1890

Дочь: Мария Евфимиева

Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Костюченко Яков Евфимиев

Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
05.01.1895

Сын: Костюченко Иван Евфимиев

Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Костюченко Лука Евфимиев

Отец ребёнка: Костюченко Евфимий Павлов

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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