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Сальников Иван Ефимович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Сальников Ефим Иванович

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1888 ст.

Жена: Сальникова Ульяна Евстафиевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1890 ст.

Дочь: Сальникова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Сальникова Ульяна Евстафиевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.

Сын: Сальников Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Сальникова Ульяна Евстафиевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.

Сын: Сальников Георгий Иванович

Мать ребёнка: Сальникова Ульяна Евстафиевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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