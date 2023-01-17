Сальников Иван Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Сальников Ефим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
18.06.1890 ст.
Дочь: Сальникова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Сальникова Ульяна Евстафиевна
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.
Мать ребёнка: Сальникова Ульяна Евстафиевна
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.
Сын: Сальников Георгий Иванович
Мать ребёнка: Сальникова Ульяна Евстафиевна
Смерть
Неизвестно