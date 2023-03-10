Авдотья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Кучеров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Васильева
Отец ребёнка: Кучеров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кучеров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучеров Василий
Смерть
1848