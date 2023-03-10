Авдотья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кучеров Василий Васильев

Отец ребёнка: Кучеров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Васильева

Отец ребёнка: Кучеров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеров Парфён Васильев

Отец ребёнка: Кучеров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Василий

Смерть
1848
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