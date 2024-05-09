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Труфанова (Ронжина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1951

Отец: Ронжин Анатолий

Мать: Ронжина (Лебедева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труфанов Владимир

Рождение ребёнка
04.11.1974

Сын: Труфанов Максим

Отец ребёнка: Труфанов Владимир

Рождение ребёнка
18.04.1980

Дочь: Макурова (Труфанова) Юлия

Отец ребёнка: Труфанов Владимир

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