Труфанова (Ронжина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1951
Отец: Ронжин Анатолий
Мать: Ронжина (Лебедева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Труфанов Владимир
Рождение ребёнка
04.11.1974
Сын: Труфанов Максим
Отец ребёнка: Труфанов Владимир
Рождение ребёнка
18.04.1980
Дочь: Макурова (Труфанова) Юлия
Отец ребёнка: Труфанов Владимир