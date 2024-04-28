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Фоминых Евгений Леонидович

Место рождения

Херсон, УССР

Дата рождения

16.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1970

Отец: Фоминых Леонид Васильевич

Мать: Фоминых Светлана Дмитриевна

Херсон, УССР
Рождение ребёнка
11.08.1995

Сын: Фоминых Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Фоминых Наталья

Херсон Украина
Рождение ребёнка
28.02.?

Дочь: Фоминых Кристина Евгеньевна

Мать ребёнка: Фоминых Наталья

Херсон Украина
Рождение ребёнка
28.02.?

Дочь: Фоминых Вероника Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Херсон Украина
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