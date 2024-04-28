Фоминых Евгений Леонидович
Место рожденияХерсон, УССР
Дата рождения16.10.1970
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1970
Херсон, УССР
Рождение ребёнка
11.08.1995
Сын: Фоминых Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Фоминых Наталья
Херсон Украина
Рождение ребёнка
28.02.?
Дочь: Фоминых Кристина Евгеньевна
Мать ребёнка: Фоминых Наталья
Херсон Украина
Рождение ребёнка
28.02.?
Дочь: Фоминых Вероника Евгеньевна
Херсон Украина