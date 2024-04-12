Марфа Артемьева
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1884
Сын: Грошенков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1888
Сын: Грошенков Максим Иванович
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно