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Марфа Артемьева

Место рождения

Любуша, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Любуша, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Грошенков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Чернейка, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Грошенков Максим Иванович

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Чернейка, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Грошенков Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Чернейка, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Сергеев

Смерть
Неизвестно
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