Саврасова (Быкова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саврасова (Быкова) Мария Васильевна

Место рождения

Перхурьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Василий

Мать: не указана

Перхурьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.03.1946

Дочь: Вьялкина Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1948

Сын: Саврасов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1952

Сын: Саврасов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.05.1956

Сын: Саврасов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1959

Сын: Саврасов Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.03.1965

Сын: Саврасов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саврасов Григорий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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