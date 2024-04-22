Саврасова (Быкова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Василий
Рождение ребёнка
21.03.1946
Дочь: Вьялкина Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.03.1948
Сын: Саврасов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.02.1952
Сын: Саврасов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.05.1956
Сын: Саврасов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.07.1959
Сын: Саврасов Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.03.1965
Сын: Саврасов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Саврасов Григорий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно