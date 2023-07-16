Кокотенко Петр папа Якова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова дочь Петровна
Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокотенко дочь Петровна
Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайленко (Кокотенко) дочь Петра
Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна
Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова
Смерть
Неизвестно