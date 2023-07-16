Кокотенко Петр папа Якова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокотенко Петр папа Якова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова дочь Петровна

Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокотенко дочь Петровна

Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайленко (Кокотенко) дочь Петра

Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотенко сын Петрович

Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотенко Денис Петрович

Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кокотенко Яков Петрович

Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Нестеренко (Кокотенко) Федора Петровна

Мать ребёнка: Кокотенко (Неизвестно) мама Якова

Смерть
Неизвестно

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