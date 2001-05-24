Упрыжкина (Михеева) Нюра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1923
Дата смерти24.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1923
Отец: Михеев Дмитрий
Рождение ребёнка
05.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Упрыжкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Упрыжкин Михаил
Смерть
24.05.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость