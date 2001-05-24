Упрыжкина (Михеева) Нюра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упрыжкина (Михеева) Нюра Дмитриевна

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Место рождения

Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.02.1923

Дата смерти

24.05.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1923

Отец: Михеев Дмитрий

Мать: Михеева Пелагея Григорьевна

Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Упрыжкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упрыжкин Михаил

Смерть
24.05.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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