Васильев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Васильев Яков Иванович

Мать ребёнка: Васильева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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