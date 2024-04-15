Васильев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Васильева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно