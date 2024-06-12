Грубинка Александр Иванович 18.01.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грубинка Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.2001

Сын: Грубинка Даниил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.2006

Сын: Грубинка Кирилл Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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