Грубинка Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.2001
Сын: Грубинка Даниил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.2006
Сын: Грубинка Кирилл Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности