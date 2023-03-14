Матикайнен Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1926

Дата смерти

03.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1926

Отец: Матикайнен Петр Петрович

Мать: Матикайнен София Андреевна

Рождение ребёнка
01.04.1954

Дочь: Головешкина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Матикайнен Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матикайнен Николай Иванович

Мать ребёнка: Матикайнен Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Мария

Смерть
03.08.1981
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