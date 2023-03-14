Матикайнен Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1926
Дата смерти03.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1926
Рождение ребёнка
01.04.1954
Дочь: Головешкина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Матикайнен Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матикайнен Николай Иванович
Мать ребёнка: Матикайнен Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матикайнен Мария
Смерть
03.08.1981