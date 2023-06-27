Бридигина Анна Дмитриевна
Место рождениядер Большие Кулики Северного района Новосибирской области
Дата рождения1895
Дата смерти19.02.1992
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Бридигин Дмитрий Гаврилович
Мать: Пацель Мария Ефимовна
дер Большие Кулики Северного района Новосибирской области
Рождение ребёнка
03.12.1921
Дочь: Палинова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Хлопотов Иван Федорович
деревняБольшие Кулики Северного района Новосибирской области
Смерть
19.02.1992