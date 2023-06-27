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Бридигина Анна Дмитриевна

Место рождения

дер Большие Кулики Северного района Новосибирской области

Дата рождения

1895

Дата смерти

19.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бридигин Дмитрий Гаврилович

Мать: Пацель Мария Ефимовна

дер Большие Кулики Северного района Новосибирской области
Рождение ребёнка
03.12.1921

Дочь: Палинова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Хлопотов Иван Федорович

деревняБольшие Кулики Северного района Новосибирской области
Смерть
19.02.1992