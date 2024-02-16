Михеев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Михеев Александр Алексеевич

Мать: Родионова Римма Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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