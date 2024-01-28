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Нагимов Анас

Место рождения

Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагимова (Ситдикова) Зенфира Габделахатовна

Рождение ребёнка
10.01.1970

Дочь: Хузина (Нагимова) Индира Анасовна

Мать ребёнка: Нагимова (Ситдикова) Зенфира Габделахатовна

Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1973

Дочь: Аюпова (Нагимова) Ильмира Анасовна

Мать ребёнка: Нагимова (Ситдикова) Зенфира Габделахатовна

Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть в результате ДТП на мотоцикле.

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