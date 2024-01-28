Нагимов Анас
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1970
Дочь: Хузина (Нагимова) Индира Анасовна
Мать ребёнка: Нагимова (Ситдикова) Зенфира Габделахатовна
Рождение ребёнка
22.02.1973
Дочь: Аюпова (Нагимова) Ильмира Анасовна
Мать ребёнка: Нагимова (Ситдикова) Зенфира Габделахатовна
Смерть
Неизвестно
Смерть в результате ДТП на мотоцикле.