Синева (Герасимова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синева (Герасимова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Герасимов Василий Егорович

Мать: Дарья Власова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
28.09.1880

Муж: Синев Федор Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.07.1881

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Синев Федор Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.09.1882

Дочь: Вера Федорова

Отец ребёнка: Синев Федор Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.10.1883

Сын: Синев Михаил Федоров

Отец ребёнка: Синев Федор Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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