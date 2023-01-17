Синева (Герасимова) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Герасимов Василий Егорович
Мать: Дарья Власова
Бракосочетание
28.09.1880
Муж: Синев Федор Иванов
Рождение ребёнка
05.07.1881
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Синев Федор Иванов
Рождение ребёнка
16.09.1882
Дочь: Вера Федорова
Отец ребёнка: Синев Федор Иванов
Рождение ребёнка
13.10.1883
Сын: Синев Михаил Федоров
Отец ребёнка: Синев Федор Иванов
Смерть
Неизвестно