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Батрунов Андрей Васильевич
Батрунов Андрей Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Батрунов Василий Андреевич
1927 г.р.
Мать
Батруеова Раиса Никитична
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Батрунов Василий Андреевич
Мать:
Батруеова Раиса Никитична
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