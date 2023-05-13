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Батрунов Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батрунов Василий Андреевич

Мать: Батруеова Раиса Никитична