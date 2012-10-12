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Петрякова Анастасия Сергеевна
Петрякова Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2012
Пол
Женский
Отец
Петряков Сергей
Мать
Карташова (Литовкина) Алена Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2012
Отец:
Петряков Сергей
Мать:
Карташова Алена Владимировна
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