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Ларин Федосей Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1908

Дата смерти

07.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1908

Отец: Ларин Карп Стахеевич

Мать: Ларина Елена

Рождение ребёнка
28.03.1938

Дочь: Решетова Александра Федосеевна

Мать ребёнка: Ларина Анна Григорьевна

Герасимовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левочкина Мария Федосеевна

Мать ребёнка: Ларина Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Анна Григорьевна

Смерть
07.05.1969
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