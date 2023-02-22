Ларин Федосей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1908
Дата смерти07.05.1969
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1908
Отец: Ларин Карп Стахеевич
Мать: Ларина Елена
Рождение ребёнка
28.03.1938
Дочь: Решетова Александра Федосеевна
Мать ребёнка: Ларина Анна Григорьевна
Герасимовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левочкина Мария Федосеевна
Мать ребёнка: Ларина Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Анна Григорьевна
Смерть
07.05.1969