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Богословский Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1907

Сын: Богословский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
10.06.1911

Дочь: (Богословская) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.07.1914

Сын: Богословский Василий Владимирович

Мать ребёнка: Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.07.1914

Сын: Богословский Николай Владимирович

Мать ребёнка: Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.1916

Дочь: (Богословская) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно

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