Латы Тонг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаты Тонг

Латы Тонг

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

989

Дата смерти

1040

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

986 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1003

Дочь: Форестинская Лач

Отец ребёнка: Бара Тумак

Рождение ребёнка
1005

Сын: Бара Айтам

Отец ребёнка: Бара Тумак

Рождение ребёнка
1012

Дочь: Бара Туут

Отец ребёнка: Бара Тумак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бара Тумак

Смерть
1040
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close