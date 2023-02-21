Латы Тонг
Место рожденияНе указано
Дата рождения989
Дата смерти1040
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1003
Дочь: Форестинская Лач
Отец ребёнка: Бара Тумак
Рождение ребёнка
1005
Сын: Бара Айтам
Отец ребёнка: Бара Тумак
Рождение ребёнка
1012
Дочь: Бара Туут
Отец ребёнка: Бара Тумак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бара Тумак
Смерть
1040