Щербакова (Петерлевич) Миля Кришевна
Место рождения
Дата рождения17.06.1925
Дата смерти27.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1925
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
08.09.1948
Дочь: Гуляева (Щербакова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1951
Сын: Щербаков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Иванович
Смерть
27.12.2017