Щербакова (Петерлевич) Миля Кришевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Петерлевич) Миля Кришевна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

17.06.1925

Дата смерти

27.12.2017

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1948 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1925

Отец: Петерлевич Криш Андреевич

Мать: Петерлевич (Горбунова) Таисия Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
1947

Муж: Щербаков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1948

Дочь: Гуляева (Щербакова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1951

Сын: Щербаков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
27.12.2017

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