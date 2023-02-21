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Глушков Иван
Глушков Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1625
Дата смерти
Около 1700
Пол
Мужской
Отец
Глушков Ларион
1590 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625
Отец:
Глушков Ларион
Мать: не указана
Смерть
Около 1700
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