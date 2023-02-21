Глушков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

Около 1700

Пол

Мужской

Отец

1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Глушков Ларион

Мать: не указана

Смерть
Около 1700
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