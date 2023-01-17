Федорец (Уразка) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорец Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край