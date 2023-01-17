Федорец (Уразка) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорец (Уразка) Анна Яковлевна

Федорец (Уразка) Анна Яковлевна

avatar

Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1926

Отец: Уразка Яков Васильевич

Мать: Уразка Ефросинья Игнатьевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорец Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close