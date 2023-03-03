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Смоляков Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Смоляков Матвей Спиридонович

Мать: Смолякова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Смоляков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Смолякова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Смоляков Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Смолякова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
18.04.1885

Дочь: Лебедева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Смолякова Мария Алексеевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1885
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолякова Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1885
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