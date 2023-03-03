Смоляков Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Рождение ребёнка
До 1873
Мать ребёнка: Смолякова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Смоляков Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Смолякова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1885
Дочь: Лебедева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Смолякова Мария Алексеевна
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1885
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1885