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Ивенский Давид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ивенский Хонон (Богдан)

Мать: Ивенская Доротея

Бракосочетание
1912

Жена: Ивенская Елена

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
26.06.1913

Сын: Ивенский Анатолий

Мать ребёнка: Ивенская Елена

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рылова Наталья

Мать ребёнка: Ивенская Елена

Смерть
1960