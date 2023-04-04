Ивенский Давид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Ивенский Хонон (Богдан)
Мать: Ивенская Доротея
Бракосочетание
1912
Жена: Ивенская Елена
Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
26.06.1913
Сын: Ивенский Анатолий
Мать ребёнка: Ивенская Елена
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рылова Наталья
Мать ребёнка: Ивенская Елена
Смерть
1960