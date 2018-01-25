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Веденеева Полина Сергеевна
Веденеева Полина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.2018
Пол
Женский
Отец
Веденеев Сергей Константинович
1987 г.р.
Мать
Воробьёва Анастасия Евгеньевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2018
Отец:
Веденеев Сергей Константинович
Мать:
Воробьёва Анастасия Евгеньевна
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