Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Евдокимов Трифон Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокимова Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким
Рождение ребёнка
1854
Сын: Евдокимов Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким
Смерть
После 1885