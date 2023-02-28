Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ивановна

Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Евдокимов Трифон Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокимова Елена Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Евдокимов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким

Смерть
После 1885
Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close