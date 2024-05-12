Залкиндер Р М
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Залкиндер Лидия Наумовна
Отец ребёнка: Залкиндер (Салкиндер) Наум (Нохум-Лейб) Моисеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно