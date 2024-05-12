Залкиндер Р М — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залкиндер Р М

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залкиндер (Салкиндер) Наум (Нохум-Лейб) Моисеевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Залкиндер Лидия Наумовна

Отец ребёнка: Залкиндер (Салкиндер) Наум (Нохум-Лейб) Моисеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1929

Муж: Залкиндер (Салкиндер) Наум (Нохум-Лейб) Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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