Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Савин Иван

Отец ребёнка: Савин Семен

Рождение ребёнка
1790

Сын: Савин Пётр

Отец ребёнка: Савин Семен

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Савин Семен

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
До 1798