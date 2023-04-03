Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Савин Иван
Отец ребёнка: Савин Семен
Рождение ребёнка
1790
Сын: Савин Пётр
Отец ребёнка: Савин Семен
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Савин Семен
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
До 1798