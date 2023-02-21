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Зимин Николай Александрович

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Место рождения

город Гаврилов-Посад

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зимина Варвара Михайловна

город Гаврилов-Посад
Рождение ребёнка
07.01.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна

городГаврилов-Посад
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна

Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Гермоген Николаевич

Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Пантелеймон Николаевич

Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребенкова Платонида Николаевна

Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Варвара Михайловна

Смерть
1919
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
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