Зимин Николай Александрович
Место рождениягород Гаврилов-Посад
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
город Гаврилов-Посад
Рождение ребёнка
07.01.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна
городГаврилов-Посад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любимова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Гермоген Николаевич
Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Пантелеймон Николаевич
Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребенкова Платонида Николаевна
Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Зимина Варвара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919