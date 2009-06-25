Медведев Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Степан Яковлевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 25.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
07.05.1964

Сын: Медведев Андрей Степанович

Мать ребёнка: Медведева Алла Ивановна

Суоярви
Смерть
Около 25.06.2009
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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