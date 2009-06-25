Медведев Степан Яковлевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 25.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
07.05.1964
Сын: Медведев Андрей Степанович
Мать ребёнка: Медведева Алла Ивановна
Суоярви
Смерть
Около 25.06.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно