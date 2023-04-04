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Яблочкова (Халютина) Елизавета
Яблочкова (Халютина) Елизавета
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Халютин Сергей Николаевич
Около 1828 г.р.
Мать
(Кисловская) Надежда Львовна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Халютин Сергей Николаевич
Мать:
Надежда Львовна
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