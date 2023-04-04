Яблочкова (Халютина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблочкова (Халютина) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халютин Сергей Николаевич

Мать: Надежда Львовна