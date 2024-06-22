(Нефёдова) Мария 12.04.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Нефёдова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1932

Дата смерти

25.04.1988

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1932

Отец: Нефёдов Анисим

Мать: Нефёдова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.04.1988
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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