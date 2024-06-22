(Нефёдова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1932
Дата смерти25.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1932
Отец: Нефёдов Анисим
Мать: Нефёдова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.1988
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район